Стало известно, какую военную технику Россия отправляет в Украину

Россия для восполнения текущих потерь в технике снимает с хранения необходимые образцы военной техники в самых отдаленных регионах страны

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Армия РФ снимает с хранения и отправляет военную технику из самых отдаленных регионов страны для продолжения войны в Украине. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УРА-Информ.

“По данным Главного управления разведки, с начала апреля этого года, по всей территории России, включая Калининградскую область и остров Сахалин, проводятся мероприятия по снятию с хранения, восстановления, подготовки к отправке в районы оперативного назначения, а также дальнейшего применения военной техники”, – сообщил Мотузник.

Ранее сообщалось, что украинским мужчинам не стоит лишний раз поднимать панику, и ожидать, что через «Дию» им будут присылать повестки. Окончательный ответ на подобные слухи дал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.