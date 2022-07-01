РФ подготовила новый план референдумов в областях Украины: источник сообщил, в чем он заключается

Известное разведывательное агентство «МИ-6» предоставило специальные данные в Офис Президента. Там сказано о том, что Российская Федерация попытается задобрить украинцев с помощью своеобразных выплат.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили данные в ОП о том, что РФ намерена использовать соцвыплаты в Херсонской, а также Запорожской областях. Делается это для того, чтобы подготовить референдум. Людям предоставляют 10 000 рублей. По курсу это практически 200 долларов. Идет специальное сравнение с пенсиями Украины. Таким образом, Россия убеждает население поддержать голосование своим присутствием», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что гражданам Украины на оккупированных территориях обещают за участие в подобном мероприятии от 20 до 40 000 гривен. К сожалению, на этом фоне неясно, делает ли что-то с подобными выпадами Кремля Офис Президента. Впрочем, известно то, что в Херсонской и Запорожской областях всегда были довольно проукраинскими регионами.

Напомним, Великобритания предоставит Украине еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку.