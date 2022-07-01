Общество

РФ подготовила новый план референдумов в областях Украины: источник сообщил, в чем он заключается

Известное разведывательное агентство «МИ-6» предоставило специальные данные в Офис Президента. Там сказано о том, что Российская Федерация попытается задобрить украинцев с помощью своеобразных выплат.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили данные в ОП о том, что РФ намерена использовать соцвыплаты в Херсонской, а также Запорожской областях. Делается это для того, чтобы подготовить референдум. Людям предоставляют 10 000 рублей. По курсу это практически 200 долларов. Идет специальное сравнение с пенсиями Украины. Таким образом, Россия убеждает население поддержать голосование своим присутствием», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что гражданам Украины на оккупированных территориях обещают за участие в подобном мероприятии от 20 до 40 000 гривен. К сожалению, на этом фоне неясно, делает ли что-то с подобными выпадами Кремля Офис Президента. Впрочем, известно то, что в Херсонской и Запорожской областях всегда были довольно проукраинскими регионами.

Напомним, Великобритания предоставит Украине еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Мариуполе очередное шокирующее открытие

Советник городского головы Мариуполя раскрыл новые подробности.

Starlink появится в Украине не только у военных: власти сообщили, что приготовили для украинцев

Детище талантливого изобретателя Илона Маска в скором времени может быть доступно почти каждому. Поспособствует этому привычная всем «Укрзалізниця», которая подписала соответствующие договоры.

Стало известно, какую военную технику Россия отправляет в Украину

Россия для восполнения текущих потерь в технике снимает с хранения необходимые образцы военной техники в самых отдаленных регионах страны

Украинский генерал назвал главные причины ракетного удара по городам Украины

Враг таким образом усиливает давление как на союзников Украины, так и на саму Украину.

В Минцифре рассказали, будут ли присылать повестки людям через приложение «Дія»: подробности

Украинским мужчинам не стоит лишний раз поднимать панику, и ожидать, что через «Дию» им будут присылать повестки. Окончательный ответ на подобные слухи дал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

Одесская область полностью освобождена от оккупантов – Братчук

ВСУ полностью освободили область от россиян.