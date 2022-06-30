В ВОЗ рассказали, кому может представлять опасность оспа обезьян

Новая пандемия развивается также очень быстро

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ВОЗ заявила, что расследует сообщения о зараженных детях, в том числе о двух случаях в Великобритании, а также в Испании и Франции. В организации подчеркивают, что ни один из случаев у детей не был тяжелым.

Вирус оспы обезьян был выявлен более чем в 50 странах за пределами Африки, где он существовал ранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«Я обеспокоен продолжающейся передачей вируса, поскольку это предполагает, что вирус может распространиться на группы высокого риска, включая детей, людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, в странах за пределами Африканского континента, в основном в Европе, зарегистрировано более 3400 случаев оспы обезьян и один летальный исход. В этом году также было зарегистрировано более 1500 случаев заболевания и 66 смертей в странах, эндемичных по вирусу.

На прошлой неделе ВОЗ постановила, что оспа обезьян еще не является проблемой общественного здравоохранения и необходимости в чрезвычайной ситуации нет. Тем не менее, Тедрос в среду заявил, что ВОЗ внимательно следит за развитием вируса и «как можно скорее» повторно созовет специальный комитет, чтобы оценить, так ли это.

Ранее мы сообщали, что оспа все ближе к Польше.