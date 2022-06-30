В ОПУ рассказали о взрыве в Курске: пострадало много военных самолетов

В результате удара по военному аэродрому в Курске пострадали самолеты и вертолеты

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Вчера, 29 июня, в российском городе Курске жители наблюдали столб черного дыма, который является последствием удара, что был нанесен на военный аэродром, где пострадало много военной техники российских войск. Об этом заявил советник руководителя ОП Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

“Вдруг взорвался склад главного управления ракетно-артиллерийского министерства обороны прямо в 80 км от Москвы, это было еще 22 июня. В Курске произошла беда – на военном аэродроме что-то взорвалось и пострадало множество военных самолетов и вертолетов”, – сообщил Арестович.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю украинские солдаты уничтожили около 20 военных объектов в глубине российского тыла на оккупированном рашистами украинском Донбассе.