Общество

В Минцифре рассказали, будут ли присылать повестки людям через приложение «Дія»: подробности

Украинским мужчинам не стоит лишний раз поднимать панику, и ожидать, что через «Дию» им будут присылать повестки. Окончательный ответ на подобные слухи дал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, никаких указаний относительно “Дия” они не давали и впредь делать не будут. Федоров также призвал не верить слухам.

Добавим, что недавно киевская полиция провела обыски в ночных клубах, некоторые из которых продолжали работать во время комендантского часа. В результате 219 мужчин призывного возраста, у некоторых из которых были обнаружены наркотики, были вызваны в армейский учет и делопроизводство.

Так же сообщалось, что жительница Тернополя была замечена на улице после начала комендантского часа. Ей дали повестку. Следом она поделилась своим опытом посещения военных комиссариатов.

«Я волновалась, но понимаю, что нарушила закон, находясь на улице во время комендантского часа. Поэтому мне нужно было прийти и показать себя», — призналась девушка.

По ее словам, сотрудники военкомата  были шокированы появлением женщины, и следом принесли извинения, заявив, что не понимают, как это произошло.

Напомним, НАТО усиливает свое влияние на востоке Европы: Столтенберг сказал, сколько военных будут около РФ.

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