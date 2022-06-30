В Киеве вводят новые запреты: что известно

На сегодняшний день принято решение военной администрацией Киева
В Киеве власти приняли решение закрыть все детские площадки и развлекательные зоны, которые находятся на территории торговых центров. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной ГСЧС Светлана Водолага, передает УРА-Информ.
«На сегодняшний день принято решение военной администрацией Киева, уже есть запрет на работу детских площадок, развлекательных площадок именно в торговых центрах. Совет от спасателей – не пользоваться по возможности такими объектами. Лучше воспользоваться теми, где есть укрытие или поблизости есть укрытие», – отметила представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что вчера, 29 июня, в российском городе Курске жители наблюдали столб черного дыма, который является последствием удара, что был нанесен на военный аэродром, где пострадало много военной техники российских войск.
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