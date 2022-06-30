Украинцы могут отбросить войска РФ за линию 23 февраля до конца года: в США дали оценку действиям ВСУ

В следующие несколько недель мы начнем ощущать разницу от дальнобойной артиллерии и ракет, и влияние, которое они оказывают на российские войска

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Если Запад будет продолжать сплаченно поставлять ВСУ вооружение в необходимом количестве, то украинская армия отбросит россиян до конца года за линию 23 февраля. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире Голос Америки, передает УРА-Информ.

“В следующие несколько недель мы начнем ощущать разницу от дальнобойной артиллерии и ракет, и влияние, которое они оказывают на российские войска. Но до того это будет ад для украинских солдат и мирных жителей, по которым наносит удары российская артиллерия”, – отметил генерал США.

Задержка с поставкой тяжелого вооружения Соединенными Штатами, как уточнил Хлджес, произошла потому что “некоторые решения были одобрены позже, чем должны были бы быть”. .

“Существовало беспокойство, что мы каким-то образом можем спровоцировать русских, если мы предоставим какие-то мощности. И мы в конце концов их предоставляли, и русские никак не реагировали. Мы сами сдерживали себя больше, чем нужно. Вот почему мы сейчас отстаем в предоставлении некоторых мощностей. Но позитив в том, что процесс пошел”, – уточнил он.

Ранее сообщалось, что против начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в РФ возбудили уголовное дело.