Общество

Стало известно, сколько боеприпасов войск РФ уничтожели ВСУ за неделю

Украинские силы уничтожили около 20 военных объектов

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За последнюю неделю украинские солдаті уничтожили около 20 военных объектов в глубине российского тыла на оккупированном рашистами украинском Донбассе. Об этом сообщил журналист издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко на своей странице в социальной сети Twitter, передает УРА-Информ.

 “Только за последние несколько дней (неделю или около того) украинские силы уничтожили около 20 военных объектов в глубине российского тыла на Донбассе – крупных складов боеприпасов, штабов и т. д., что очень заметно. Ударная кампания продолжается, серьезно подрывая российские возможности”, – подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что если Запад будет продолжать сплаченно поставлять ВСУ вооружение в необходимом количестве, то украинская армия отбросит россиян до конца года за линию 23 февраля. 

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