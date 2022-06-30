Следком возбудил уголовное дело против начальника ГУР: что известно

Уголовное дело возбуждено “по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ

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Против начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в РФ возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет России, передает УРА-Информ.

В СК РФ уточнили, что уголовное дело возбуждено “по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта)”.

“Кирилл Буданов в интервью британскому средству массовой информации FINANCIAL TIMES, которое было опубликовано в июне 2022 года в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте указанного издания, публично высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях”, – сказано в сообщении следственного комитета.

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