Обстоятельства сдачи в плен не являются определяющими критериями “распределения” по данным категориям

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Факт обмена пленных российской стороны на украинских защитников “Азова” до завершения боевых действий означает, что в Кремле не собирается считать войной полномасштабное вторжение РФ. Они намеревается завершить ситуацию “договорняком”, которого не будет. Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале бывший командир подразделений НВФ “ДНР” Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

“Теперь они рассматриваются не более чем как обычные военнопленные. Теперь если где-то кто-то осудит и предаст заслуженной казни нациста из соответствующей организации – “коллективный Запад” оценит это как “военное преступление, нарушающее военные законы даже той страны, к которой принадлежит преступник”. И – по факту – казнивший любого мародера и карателя русский солдат будет (юридически, в их правоприменительной системе) приравнен к … людоеду… самое мягкое. На лицо – “пас на ногу противнику””, – считает Гиркин.

Российское правительство продемонстрировало, что не рассчитывает на победу в Украине.

” А чтобы обезопасить наших воинов (в том числе – попавших в плен по собственному малодушию, каковых (увы!) большинство) – достаточно было-бы ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖЕСТКО отнестись к имеющимся у нас пленным (и предупредить об этом) противостоящего врага”, – добавил он.

Для военных РФ и членов НВФ “ЛДНР”, как считает Гиркин, плен – это испытание.

“Плен – это КРЕСТ. Которого легко можно избежать путем явного или тайного предательства. Избегать его путем обмена на нераскаявшегося врага – сродни предательству. Но главная ответственность все равно лежит на тех, кто данный обмен задумал, санкционировал и произвёл”, – добавил сторонник ЛДНР.

Ранее сообщалось, что президент россии Владимир Путин в стиле своей пропаганды прокомментировал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге, где погибло минимум 20 человек, а также более 50 получило ранения.