Общество

Поляки начали еще больше помогать ВСУ: СМИ рассказали, на что собирают деньги в этот раз

Известный польский общественный деятель, политолог и журналист Славомир Сераковский объявил сбор средств на «Байрактар» для Украины в Польше. По данным Укринформа, за один день на краудфандинговой платформе было собрано около $100 000.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

“Наше время пришло. Вы помните Буч, Ирпень, Мариуполь? Мы примем участие в этой борьбе. Мы купим польский Bayraktar”, – написал Сераковский на краудфандинговом форуме Zrzutka.pl.

Он подчеркнул, что целью было собрать 22,5 млн злотых (более 5 млн долларов), что очень активно.

“Если мы получим меньше, мы перечислим деньги в Фонд обороны Украины при Банке Украины. Мы сделаем это, когда соберем больше денег», — сказал журналист.

Сераковский указал, что, поскольку небольшая Литва собрала деньги для Байрака за очень короткое время, гораздо более крупная Польша должна сделать то же самое относительно быстро.

Как известно, литовцы быстро собрали средства на Bayraktar, но турецкая компания, которая их производит, решила безвозмездно подарить дроны, и эти средства были собраны в помощь украинцам. То же самое произошло и со вторым ходом, в котором украинские компании сами собрали деньги на три «Байрактара» подряд для Украины.

Напомним, НАТО усиливает свое влияние на востоке Европы: Столтенберг сказал, сколько военных будут около РФ.

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