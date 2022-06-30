Общество

Одесская область полностью освобождена от оккупантов – Братчук

ВСУ полностью освободили область от россиян.

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На сегодняшний день, 30 июня, Одесская область полностью освобождена от оккупантов. Такое заявление сделал спикер ОВА Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что с отходом российской армии из посёлка Белое Измаильского района, который находится на острове Змеиный, оккупантов на территории области больше не осталось, пишет УРА-Информ.

Напомним, что украинские военные в очередной раз нанесли удары по острову и противнику ничего не осталось, как его покинуть. Оккупанты на маленьких катерах в спешке покидали остров. В Минобороны РФ такие действия назвали “шагом доброй воли”.

ОК “Південь” также подтвердило информацию о том, что оккупанты покинули Змеиный.

Отметим, что россияне в социальных сетях были очень недовольны такими действиями своей армии.

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