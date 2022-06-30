Не стоит бояться “российской военной машины”, она быстро превращается в хлам, – Подоляк

Партнёры могут абсолютно не бояться “российской военной машины”

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Советник главы ОПУ Михаил Подоляк оптимистично прокомментировал итоги саммита НАТО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Подоляка.

“Предоставляя тяжёлое вооружение Украине, наши партнёры могут абсолютно не бояться “российской военной машины”. По хорошо известной традиции, любая машина, сделанная в России, быстро ломается, глохнет и превразается в хлам. Доказано ВСУ”, – написал Подоляк в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что факт обмена пленных российской стороны на украинских защитников “Азова” до завершения боевых действий означает, что в Кремле не собирается считать войной полномасштабное вторжение РФ. Они намеревается завершить ситуацию “договорняком”, которого не будет.