Может теперь отдадим Крым и Донбасс? – у россиян “подгорело” после побега РФ из Змеиного

Интересная реакция россиян на отвод войск из Змеиного.

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Россияне явно были не готовы к тому, что их армия покинет остров Змеиный. У местных жителей подгорело после того, как местное министерство обороны опубликовало эту информацию.

Напомним, что украинские военные в очередной раз нанесли удары по острову и противнику ничего не осталось, как его покинуть. Оккупанты на маленьких катерах в спешке покидали остров. В Минобороны РФ такие действия назвали “шагом доброй воли”, пишет УРА-Информ.

“Почему министерство обороны вообще знает это слово?” – написал один из пользователей.

“Вы сколько говном народ РФ кормить собираетесь?” – спрашивает еще один россиянин.

“Следующими будут Херсон и Донецк”? – комментарий еще одного участника дискуссии.

“Может в шаге доброй воли сдадим Донбасс и Крым?” – еще один вопрос участника дискуссии.

В целом большинство недовольны такими действиями Министерства обороны РФ, некоторые предлагают сравнять с землей остров.

Ранее стало известно, сколько боеприпасов войск РФ уничтожели ВСУ за неделю.