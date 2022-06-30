Может теперь отдадим Крым и Донбасс? – у россиян “подгорело” после побега РФ из Змеиного

Интересная реакция россиян на отвод войск из Змеиного.
Россияне явно были не готовы к тому, что их армия покинет остров Змеиный. У местных жителей подгорело после того, как местное министерство обороны опубликовало эту информацию.
Напомним, что украинские военные в очередной раз нанесли удары по острову и противнику ничего не осталось, как его покинуть. Оккупанты на маленьких катерах в спешке покидали остров. В Минобороны РФ такие действия назвали “шагом доброй воли”, пишет УРА-Информ.
“Почему министерство обороны вообще знает это слово?” – написал один из пользователей.
“Вы сколько говном народ РФ кормить собираетесь?” – спрашивает еще один россиянин.
“Следующими будут Херсон и Донецк”? – комментарий еще одного участника дискуссии.
“Может в шаге доброй воли сдадим Донбасс и Крым?” – еще один вопрос участника дискуссии.
В целом большинство недовольны такими действиями Министерства обороны РФ, некоторые предлагают сравнять с землей остров.
Ранее стало известно, сколько боеприпасов войск РФ уничтожели ВСУ за неделю.
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