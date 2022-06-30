Общество

Беларусь ищет варианты проведения скрытой мобилизации – Генштаб

На данный момент неизвестно это игра Лукашенко или что-то больше.

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Появляется все больше признаков того, что Беларусь готовит или какую-то игру или провокации. В Генеральной штабе ВСУ опубликовали новую информацию по поводу соседа.

Там отметили, что военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможности  провести  скрытую мобилизацию населения, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

Также отмечается, что на Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и производит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Ранее мы сообщали, что Россия представляет наибольшую угрозу для стран НАТО.

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