Общество

ВСУ нанесли большие потери РФ на Донбассе – ISW

Институт военных исследований США опубликовал новый доклад.

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Украинцы сопротивляются российской атаке уже 126 дней. Американский институт военных исследований (ISW) подсчитал, что ВСУ отступали в Луганской области, нанося потери оккупантам, что привело к преждевременной кульминации российского наступления. В докладе также приводились сообщения о дальнейших перестановках среди российских командиров.

Следующий этап может зависеть от способности России восстановить утраченное в битве за Северодонецк, отмечает Институт военных исследований США (ISW), пишет УРА-Информ.

В докладе также приводились сообщения о дальнейших перестановках среди российских командиров. По данным российской группы разведки конфликтов (CIT), командующего Западным военным округом Александра Журавлова, руководившего обстрелами кассетными боеприпасами в Харькове, а ранее в Сирии, сменил бывший командующий 8-й общевойсковой армией Андрей Сычевой.

Украинские силы могут уйти из Лисичанска и Луганской области в ближайшее время. Ранее ожесточенное сопротивление в Северодонецке нанесло россиянам тяжелые потери, и Киев может продолжать это делать до кульминации российской атаки или до тех пор, пока украинские силы не окажутся на более защищенных позициях вдоль более прямой линии с укрепленными городами.

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно ударили по оккупантам.

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