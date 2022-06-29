Общество

В Тернополе повестку выдали женщине: неожиданное завершение истории

В военкомате были в недоумении от того, что произошло.

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В Тернополе произошла необычная история. В 23:05, когда уже наступил комендантский час, женщина, которая находилась на улице, получила неожиданно повестку в военкомат.

Вчера, 28 июня, женщина пошла в военкомат. По словам женщины, сотрудники военкомата, обычно принимающие мужчин, которые туда появляются за повестками, были шокированы, что к ним пришла женщина. Или, по крайней мере, так себя вести, пишет УРА-Информ со ссылкой на 20 минут.

— Передо мной извинились, говорят, что не понимают, как получилось. По их словам, это не были военные, будто бы не были работники военкомата, которые вручали повестку. Извинились и сказали, что больше такого не повторится и отпустили. Больше я вопросов не задавала, – сказала женщина.

В военкомате также заверили, что женщинам точно повестки вручать не будут.

Стоит отметить, что на данный момент тернопольский военкомат никак не прокомментировал эту ситуацию.

Ранее мы сообщали, что российская армия хочет окружить украинских военных в Лисичанске.

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