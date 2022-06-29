Российская армия хочет окружить украинских военных в Лисичанске

Новые данные от Генерального штаба ВСУ.

Время чтения: 33 Секунд

Российская армия предпринимает попытки захватить Лисичанск. Сейчас главной задачей оккупантов является попытка окружить украинских военных в этом городе.

Генеральный штаб ВСУ сегодня, 29 июня, опубликовал новую информацию из фронтов. Там отмечают, что на Славянском направлении РФ ведет штурм с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и наступления на Барвенково и Славянск, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВСУ.

Противник продолжает наступление в районе Волчеяровка – Верхнекаменка. Это уже Лисичанское направление.

Также известно, что противник наступает в районе н.п. Медная Руда – Клиновое. Закрепляется вблизи трассы Е-40 рядом с Углегорской ТЭС. Это Бахмутское направление.

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно ударили по оккупантам, стало известно, где это случилось и в каком направлении.