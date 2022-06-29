Это новая глава войны против России – эксперт о том, чего не было у ВСУ ранее

Украина начала эффективно использовать РСЗО HIMARS.

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Украинские военные с помощью американского вооружения за последние несколько дней уничтожили несколько командных пунктов и несколько больших складов с боеприпасами в тылу противника. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Самусь.

В эфире проекта “FREEДОМ” на канале UA он заявил о том, что последние успехи, это работа РСЗО HIMARS, пишет УРА-Информ.

“За последние дни были уничтожены несколько командных пунктов и несколько больших складов с боеприпасами. Это новая глава войны против России. Россия теперь не может складировать свои боеприпасы, не может создавать командные пункты на территории Украины”, – сказал эксперт.

Он добавил, что такая тактика и дальше будет использовать Украиной и это не будет позволять России активно проводить наступательные действия, в том числе и на Донбассе. Эксперт отмечает, что в случае уничтожения командного пункта группировка войск врага не может просто управляться.

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