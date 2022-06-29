Чего ожидать от российской армии в ближайшее время – Жданов раскрыл правду

Военный эксперт рассказал о том, чего ожидать от россиян на фронте.

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Российская армия практических на всех направлениях становится в оборону. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В своем Youtube-канале он рассказал о том, что на данный момент у оккупантов фактически не осталось сил идти в наступление, пишет УРА-Информ.

“Пока они шли вперед и захватывали – у них были цели и задачи. Сейчас в обороне – они путаются с целями и задачами, на сегодняшний день они реально начинают выдыхаться, у них не хватает резервов для накопления сил и средств, чтобы продолжать наступление”, – отметил эксперт.

В тоже время он добавил, что если наступит оперативная пауза все будет зависать от того, кто быстрее сможет подготовить резервы и пойти в контрнаступление.

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