В МВД озвучили новое страшное указание Путина

Путин дал указание российским войскам наносить удары по гражданским объектам в Украине

Время чтения: 37 Секунд

Ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге, который произошел вчера, является доказательством того, что глава Кремля Владимир Путин дал указание войскам РФ наносить удары по гражданским объектам на территории суверенной Украины. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает УРА-Информ.

Оккупанты, как отметил Монастырский, специально подбирают время, чтобы поразить наибольшее число гражданских людей.

“Это говорит, что Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или, если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Институте стратегических исследований и безопасности каждый день скурпулезно мониторят социально-экономические протесты на россии. С каждым днем их становится все больше.