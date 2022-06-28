Общество

У Украины заканчиваются снаряды для советской артиллерии, а пушек для натовских боеприпасов не хватает

Новая проблема украинской армии в войне с Россией.

Время чтения: 1 Мин. , 18 Секунд

Артиллерия играет ключевую роль в битве за Донбасс, причем Россия имеет преимущество. У ВСУ заканчиваются боеприпасы для советских систем, а пушек для ракет по стандартам НАТО, поставляемых Западом, по-прежнему не хватает.

The Guardian называет вопрос о боеприпасах для Украины “параграфом 22”, ссылаясь на роман Джозефа Хеллера, описывающий абсурдность войны. Большая часть артиллерии, стоящей на вооружении украинской армии, стреляет снарядами советских систем, которые сейчас Украине трудно получить. В свою очередь, переход на системы НАТО был слишком медленным, считает британская газета, пишет УРА-Информ.

Некоторые аналитики считают, что Россия также испытывает проблемы с поставками боеприпасов, но, по оценкам, приведенным Guardian, российские войска по-прежнему выпускают до 60 000 снарядов в день в Донбассе, в то время как украинцы – только 5000-6 000. Украинские войска вынуждены экономить боеприпасы, и Киев обращается к союзникам за поставками.

Проблема, однако, заключается в несовместимости боеприпасов НАТО с оружием советских времен, имеющимся в распоряжении Украины. Стандартные натовские снаряды имеют калибр 105 мм и 155 мм, в то время как украинские орудия, разработанные во время холодной войны, стреляют снарядами калибра 122-152 мм.

Бывшие советские республики и некоторые страны Африки и Ближнего Востока имеют запасы ракет калибра 152 мм, но их продаже Украине препятствуют отношения этих стран с Россией. По данным Guardian, Москва проводит тайную кампанию, чтобы помешать членам бывшего Варшавского договора и другим странам поставлять боеприпасы Киеву.

Союзники работают с Украиной, чтобы обеспечить ее системами, совместимыми с боеприпасами НАТО, но полная трансформация украинских вооруженных сил в разгар вооруженного конфликта происходит медленнее, чем того требует ситуация на линии фронта.

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