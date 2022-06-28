Общество

“Практически стерта с лица земли”: у ВС РФ огромные потери на Луганщине

ВСУ ударили по Зимогорью Луганской области , где располагались склады боеприпасов войск РФ

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27 июня украинские артиллеристы точным ударом уничтожили на оккупированной рашистами территории Луганщины новую военную базу со складом с боеприпасами. Военные РФ начали строить только в начале июня. Об этом сообщает журналист-международник Иван Яковина, передает УРА-Информ.

“Как выяснили наблюдатели по снимкам из космоса, почти одновременно в этом же местности (48.550551, 39.002990) была практически стерта с лица земли огромная военная база, строительство и обустройство которой началось в начале июня. Там были уничтожены все до единой постройки – и склады, и казармы, и штаб – просто всё. Потери россиян сложно даже предположить. Несколько сотен человек, думаю”, – отмечает Яковина.

Ранее сообщалось, что ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге, который произошел вчера, является доказательством того, что глава Кремля Владимир Путин дал указание войскам РФ наносить удары по гражданским объектам на территории суверенной Украины. 

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