Общество

Краденое украинское зерно: раскрыли схему продажи России

Россия обходит ограничения и продаёт украденное в Украине зерно

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Журналисты BBC раскрыли схему, как оккупационная россия обходит ограничения и продаёт украденное в зерно с Украины. Об этом сообщают журналисты в своем расследовании, передает УРА-Информ.

“Зерно сначала везут в Крым, грузят на балкеры, смешивая с российским, а потом экспортируют с российскими сертификатами. После корабли отправляются в Сирию или Турцию, где успешно реализуют “свою” продукцию”, – сообщают журналисты.

Ранее сообщалось, что 27 июня украинские артиллеристы точным ударом уничтожили на оккупированной рашистами территории Луганщины новую военную базу со складом с боеприпасами. Военные РФ начали строить только в начале июня.

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