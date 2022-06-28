Хорошие новости для украинцев: войну можно закончить до зимы

На России увеличивается безработица и в целом ситуация в стране-агрессоре с финансами очень плохая

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В Институте стратегических исследований и безопасности каждый день скурпулезно мониторят социально-экономические протесты на россии. С каждым днем их становится все больше. Об этом в интервью 24 каналу сообщил украинский правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, передает УРА-Информ.

Сейчас на россии из-за катастрофического упада экономика, не выплачивают зарплату жителям РФ, и протесты к началу июня 2022 года были зафиксированы в 45 из 80 регионов по россии.

“Из того, что я знаю о том, что происходит на территории России – у них там ситуация уже критическая. Нельзя говорить о том, что изменится режим, Путина не будет. Нет, такого не произойдет. Пока Путин будет дышать, он будет управлять”, – отметил Лиснянский.

Помимо этого, в стране-агрессоре назревает конфликт между региональными элитами и федеральным центром.

“И по состоянию на сегодняшний день, следующие полгода будут еще хуже. Вероятность того, что удастся закончить войну на выгодных для Украины условиях до зимы – есть”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что американский дипломат Курт Волкер утверждает, что после освоения мощного западного вооружения защитники Украины уже в скором времни смогут освободить территории вокруг трех крупных городов: Николаева, Херсона и Харькова.