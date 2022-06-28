“Есть 8-9 дней”: генерал ВСУ заявил о большой угрозе нападения Беларуси

С 13-14 июня в Беларуси начали сборы с резервистами, который условно можно назвать скрытой мобилизацией

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Существует сильная угроза повторного использования РФ территории РБ для нападения на суверенную и независимую Украину. Об этом заявил бывший заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос в интервью РБК-Украина, передает УРА-Информ.

“Россияне сейчас усиленно “обрабатывают” политическое руководство этой страны. Плюс, они достаточно жестко контролируют настроения в беларусской армии. Они там сейчас имеют практически в каждом подразделении своих офицеров-кураторов, которые четко отслеживают настроения. Также они проводят дополнительную пропаганду, чтобы оправдать свои намерения относительно вторжения на наши земли”, – отметил генерал.

Белорусы, как считает Кривонос, на некоторых направлениях могут начинать наступление и самостоятельно.

“Я думаю, что непосредственно на волынском и ровенском направлении они это могут делать самостоятельно за счет тех подразделений и частей, которые у них есть. Но вопрос заключается в том, что достаточно большое количество вооруженных сил Беларуси не очень желают участвовать в этой агрессии”.

Генерал также предполагает, что многие военные РБ сразу же готовы сразу сдаваться в плен.

“Будем надеяться, что в случае худшего варианта сердце и ум белорусов возьмет верх над желаниями Путина и Лукашенко участвовать в этой войне”, – подчеркнул он.

С 13-14 июня, как известно, в Беларуси начали сборы с резервистами. Их можна расценивать как скрытую мобилизацию.

“Думаю, что примерно 26-27 июня они должны принять какое – то решение – или продолжать эти учения и потом, возможно, будет агрессия, или уже распустить людей. Но ориентировочно через девять дней планируется встреча Путина с Лукашенко. Думаю, что у нас как раз есть эти 8-9 дней, ведь Путин будет пытаться дожать Лукашенко”, – добавил Кривонос.

Глава Кремля Владимир Путин, как предположил украинский генерал,может привезти на встречу беглого президента Украины Виктора Януковича.

“Думаю, возможны попытки родить какой-то союз в противовес тем союзам, что сейчас создаются – Украина, Великобритания, Польша”, – добавил военный.

Ранее сообщалось, что 27 июня украинские артиллеристы точным ударом уничтожили на оккупированной рашистами территории Луганщины новую военную базу со складом с боеприпасами. Военные РФ начали строить только в начале июня.