Американский дипломат анонсировал крупные успехи ВСУ

Политик также предполагает, что в течение лета Украина будет переживать массированные обстрелы

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Американский дипломат Курт Волкер утверждает, что после освоения мощного западного вооружения защитники Украины уже в скором времни смогут освободить территории вокруг трех крупных городов: Николаева, Херсона и Харькова. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Волкера.

В течение лета, как считает дипломат, Украина будет переживать массированные обстрелы.

“Мы также увидим, я думаю, что украинцы продвинутся и вернут контроль над территорией вокруг Николаева и в конце концов достигнут города Херсона на юге, а также отбросят дальше россиян от Харькова”, – подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что компания BAYKAR бесплатно передаст украинскому государству “Байракторы”, на которые граждане государства собрали 600 млн гривен.