Общество

Власти Киева не исключают нового наступления на столицу

Виталий Кличко заявил, что жителям столицы не стоит расслабляться.

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Новое вторжение в Киев со стороны Беларуси вполне возможно. Такое мнение высказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона.

В тоже время он добавил, что в Киеве уже готовятся к такому развитию событий, в частности укрепляют рубежи. При этом он отметил, что военное руководство готово ко всем возможным вариантам, пишет УРА-Информ.

“Я лично много раз ездил проверял. Но давайте откровенно, этот вопрос не ко мне, несмотря на то, что я вхожу в оборонный совет Киева. Это вопрос к военному руководству, которое уверяет, что сил достаточно, укрепления сделаны”, – отметил Кличко.

При этом сам Кличко надеется, что нового наступления со стороны Беларуси не будет. Отметим, что в последнее время все больше источников говорят о том, что Беларусь все-таки может пойти в наступление на Украину.

Ранее мы сообщали, что по Одесщине снова нанесли ракетный удар.

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