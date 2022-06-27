В ВРУ рассказали, как закончится война в Украине

После капитуляции России состоится трибунал над руководством Кремля

Время чтения: 28 Секунд

Полномасштабная война с россией окончится безоговорочной победой ВСУ на поле боя. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич, передает УРА-Информ.

Победа Украины будет именно военная, и после капитуляции РФ состоится трибунал над всем руководством Кремля.

“Нашей полной победой, полной капитуляцией России. Со всеми вытекающими последствиями и с Гаагским трибуналом. Или, может, в другом городе”, – отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека из-за вооруженной военной агрессии россии против Украины.