Стало известно, куда выехала техника из Мариуполя

Перемещение россиян нужно для удержания захваченных позиций

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Двести единиц техники выехали из оккупированного рашистами Мариуполя. Люди предположили, что для наступления на Запорожье. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТГ-канал MYROSHNYKOV.

Большинство техники, это топливозаправщики, а также грузовики с боевым комплектом и личным составом.

Данное перемещение техники запланировано для восстановления подразделений на херсонском и запорожском направлениях.

“Не паникуйте, не ведитесь на триггеры по типу “100500 ед. техники выехали захватить Николаев/Запорожье/Днепр/Одессу” и так далее по списку. Держите разум холодным”, – подчеркнул автор.

Ранее сообщалось, что Полномасштабная война с россией окончится безоговорочной победой ВСУ на поле боя.