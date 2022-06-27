“Он будет мертв”: в ЦРУ сделали прогноз по будущему Путина

Окружающие главу Кремля люди могут напасть на него, как только почувствуют, что мировая война станет неизбежной

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Бывший сотрудник ЦРУ Дэниел Хоффман, который три срока возглавлял московское отделение агентства, считает, что жизнь главы Кремля Владимира Путина может внезапно оборваться из-за “недовольства его ближайшего окружения”. Об этом пишет Newsweek, передает УРА – Информ.

“Парни, которые собираются это сделать, будут держать это в секрете, чтобы Путин не нашел их и не убил первым. Это произойдет внезапно. И он будет мертв”, – отметил Хоффман.

При этом, бывший офицер службы ЦРУ Рональд Маркс считает, что российскому диктатору удалось сохранить жесткий контроль над своим ближайшим окружением.

“Я думаю, что с ним все в порядке, пока силовики на его стороне. И он проделал хорошую работу, избавившись от тех, кто нет…”, – подчеркнул он.

Однако, Хоффман уверен, что окружение главы президента РФ может напасть на него, как только почувствуют, что мировая война станет неизбежной.

“Никто не спросит: “Привет, Владимир, не хочешь уйти?”. Нет. Это гребаный молоток по голове, и он мертв. Или пора в санаторий”, – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года российские военные незаконно удерживают граждан Украины в специально созданных для этого местах.