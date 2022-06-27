“Он будет мертв”: в ЦРУ сделали прогноз по будущему Путина

Окружающие главу Кремля люди могут напасть на него, как только почувствуют, что мировая война станет неизбежной
Бывший сотрудник ЦРУ Дэниел Хоффман, который три срока возглавлял московское отделение агентства, считает, что жизнь главы Кремля Владимира Путина может внезапно оборваться из-за “недовольства его ближайшего окружения”. Об этом пишет Newsweek, передает УРА – Информ.
“Парни, которые собираются это сделать, будут держать это в секрете, чтобы Путин не нашел их и не убил первым. Это произойдет внезапно. И он будет мертв”, – отметил Хоффман.
При этом, бывший офицер службы ЦРУ Рональд Маркс считает, что российскому диктатору удалось сохранить жесткий контроль над своим ближайшим окружением.
“Я думаю, что с ним все в порядке, пока силовики на его стороне. И он проделал хорошую работу, избавившись от тех, кто нет…”, – подчеркнул он.
Однако, Хоффман уверен, что окружение главы президента РФ может напасть на него, как только почувствуют, что мировая война станет неизбежной.
“Никто не спросит: “Привет, Владимир, не хочешь уйти?”. Нет. Это гребаный молоток по голове, и он мертв. Или пора в санаторий”, – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года российские военные незаконно удерживают граждан Украины в специально созданных для этого местах.
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