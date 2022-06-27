Москва паникует: эксперт объяснил массированные ракетные обстрелы Украины

В начале вторжения они говорили о создании большой дуги от Харькова до Одессы

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В Кремле паника. Массированный ракетный обстрел Украины – это ответ на неудачи по всей линии фронта в войне против суверенной Украины. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала “Эспрессо”, передает УРА-Информ.

“В начале вторжения они говорили о создании большой дуги от Харькова до Одессы с прокладкой сухопутного коридора в Приднестровье. Этого не случилось. И такие массовые пуски ракет по территории Украины являются признаком того, что в Москве царят панические настроения. они панически ищут выход из сложившейся ситуации. Однако это еще не та паника, которую нам хотелось бы видеть. Когда у кремля нет других аргументов, они в обязательном порядке пытаются посеять панику и страх среди населения Украины”, – отметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что двести единиц техники выехали из оккупированного рашистами Мариуполя. Люди предположили, что для наступления на Запорожье.