“Красная линия варварской жестокости”: Генпрокурор рассказала, сколько создано мест для пыток украинцев

За весь период через эти тюрьмы прошли уже более 4 тыс. человек

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На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года российские военные незаконно удерживают граждан Украины в специально созданных для этого местах. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УРА-Информ.

“Красная линия варварской жестокости тянется, начиная с 2014 года, и наша задача – установить справедливость по каждому преступлению за все восемь лет войны. Представители оккупационных администрации России в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров”, – уточнила Генпрокурор.

За весь период, как уточнила Венедиктова, через эти тюрьмы прошли уже более 4 тыс. человек.

“Пытки – орудие войны и способ самоутверждения для России. После полномасштабного вторжения в Украину российские военные сделали жестокость и страдание синонимом своего поведения на нашей земле. Смесь агрессии, ненависти и маниакальное желание возвыситься над украинцами имеет катастрофические последствия”, – добавила Венедиктова.

Со дня полномасштабного вторжения рашистов в Украину, по словам Генпрокурора, больше всего фактов пыток и жестокого обращения с жителеми суверенного государства было зафиксировано в Херсонской, Киевской и Черниговской областях.

“Также установлены многочисленные случаи издевательств над украинскими военнопленными в российских “концлагерях”. Каждый фиксируется и расследуется, чтобы правосудие свершилось. Мы уже идентифицируем и привлекаем к ответственности палачей, которые мучили людей, имитировали и даже осуществляли их казни”, – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что бывший командир командир подразделений незаконных вооруженных формирований “ДНР” Игорь Гиркин в своем Телеграмм- канале обратился к военкору Котенку с просьбой “узнать, почему Гиркина не пускают войну”.