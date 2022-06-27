Общество

“Это варварство должно быть остановлено”: украинский олигарх подал иск в ЕСПЧ против РФ

Он призвал других бизнесменов, пострадавших от российской агрессии обращаться в суд

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Известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека из-за вооруженной военной агрессии россии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба SCM, передает УРА-Информ.

“Виновные должны понести наказание. Мною – при помощи лучших украинских и американских юристов – подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов”, – отметил Ахметов.

Олигарх призвал суд бістрее привлечь Россию к ответственности.

“Грабеж украинских экспортных товаров – в том числе зерна и стали – уже привёл к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее”, – подчеркнул Ахметов.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ЦРУ Дэниел Хоффман, который три срока возглавлял московское отделение агентства, считает, что  жизнь главы Кремля Владимира Путина может внезапно оборваться из-за “недовольства его ближайшего окружения”. 

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