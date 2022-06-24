“Вытаскивать любой ценой”: Ходаковский заявил о попадании в плен важного члена боевиков «ДНР»

Многие члены НВФ понимают, что на месте попавшего в плен мог бы оказаться каждый из них, поэтому очень ждут обмена пленными с Украиной

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Вооруженные силы Украины на Донбассе взяли в плен несколько важных членов незаконных вооруженных формирований “ДНР”. Об этом сообщил бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Информация об этом быстро распространилась среди тех, кто его знал и успел полюбить, и сразу у всех заболела голова — как их вытаскивать. Его самый близкий друг, по которому ударило больнее всего, уронил фразу: любой ценой. Это сказал солдат, который воевал с первых дней операции и проявил себя, как настоящий воин. Он не стал уточнять, на кого конкретно хотел бы, чтобы обменяли его друга, просто сказал: любой ценой», – сообщил Ходаковский.

Большинство боевиков понимают, что на месте попавшего в плен мог бы оказаться каждый из них.

«Мы особенно остро ждем продолжения этой практики, только теперь в отношении наших солдат и офицеров. И напомню две позиции: в плен попадают чаще от безвыходности, чем от малодушия, а что касается обменного фонда, то и кроме азовцев нам есть, на кого менять», –

Ранее сообщалось, что уже несколько дней военные РФ оставляют разрушенный армией РФ Мариуполь, они едут по направлению Бердянск — Пологи.