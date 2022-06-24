ВСУ уже достигли своих целей на Донбассе – эксперты

Украинские военные затормозили и ослабили россиян.

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Украинцы несут потери в Северодонецко-Лисичанском районе на востоке страны и могут потерять эти города, но они уже добились своих целей в этой битве: затормозили и ослабили россиян, считает Американский институт военных исследований (ISW) оценивается в новом отчете.

По мнению институт военных исследований, что власти Украины готовятся к потере Лисичанска и Северодонецка. Однако потеря этих городов не станет переломным моментом в войне, и украинцы уже добились своих целей в этой битве. Продолжающаяся уже много недель оборона вынудила россиян перебросить туда значительные силы и средства, не дав им продвинуться на других, более выгодных направлениях, – оценили эксперты, пишет УРА-Информ.

«Идеологическая зацикленность Кремля на взятии Северодонецка, а также более ранняя осада «Азовстали» (в Мариуполе), скорее всего, нанесут ущерб способности россиян добиваться дальнейшего прогресса в Украине», — говорится в докладе.

Российское наступление, скорее всего, застопорится в ближайшие недели, независимо от того, оккупируют ли россияне район Северодонецк-Лисичанска, что позволит украинцам провести контрнаступление. Для Украины потеря Северодонецка болезненна, как и потеря любой другой территории, но она не станет решающим фактором в победе России, утверждают в американском институте.

Ранее мы сообщили, что украинским военным дан приказ выходить из Северодонецка.