ВСУ рассказали, что сейчас творится в Мариуполе: печальный доклад

Стало известно о том, что российские оккупанты ведут свою политику в том городе, от которого уже мало чего осталось. Однако они решились устроить своеобразную «перепись населения» и, более того, не собираются останавливаться на данной инициативе.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Оккупанты проводят в Мариуполе перепись населения. Даже решили предложить услуги по захоронению за 10 000 гривен. Кроме того, местным жителям запретили покидать город. В самом же населенном пункте в геометрической прогрессии растут цены на товары, а также услуги», – сказано в сообщении.

Так, например, стоимость полуторалитровой бутылки воды достигает 100 гривен. Килограмм свинины и вовсе обходится людям в 600 гривен. К сожалению, на этом фоне информация о других позициях товаров не упоминалась. Так же неизвестно, что еще российские оккупанты устроили в Мариуполе.

Напомним, Путин скоро может объявить о конце войны в Украине: дипломат сообщил важные данные.