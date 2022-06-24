Войска РФ продолжают выходить из Мариуполя: названа причина

В городе остается часть российских военных, в основном «кадыровцы» и дагестанцы

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Уже несколько дней военные РФ оставляют разрушенный армией РФ Мариуполь, они едут по направлению Бердянск — Пологи. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

«Именно так. Мы наблюдаем за тем, что российские военные выходят из города. До этого первая ротация у них была где-то месяц тому. Тогда они оставили город и двигались по направлению Волновахи», – уточнил чиновник.

Из города выходит около 30 единиц техники вместе с военными РФ.

«Россияне в городе рассказывают, что они уже идут на захват Запорожья, что завтра Запорожье будет их. Но это мы в принципе слышим еще от 24 февраля. Да, наблюдаем, что выводят военный контингент в массе своей. Будем наблюдать, что будет происходить дальше», – добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что практически половина территории Донецкой области находится под контролем вооруженных сил Украины, однако, ситуация на линии фронта все еще остается сложной.