Общество

Войска РФ продолжают выходить из Мариуполя: названа причина

В городе остается часть российских военных, в основном «кадыровцы» и дагестанцы

Время чтения: 42 Секунд

Уже несколько дней военные РФ оставляют разрушенный армией РФ Мариуполь, они едут по направлению Бердянск — Пологи. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

«Именно так. Мы наблюдаем за тем, что российские военные выходят из города. До этого первая ротация у них была где-то месяц тому. Тогда они оставили город и двигались по направлению Волновахи», – уточнил чиновник.

Из города выходит около 30 единиц техники вместе с военными РФ.

«Россияне в городе рассказывают, что они уже идут на захват Запорожья, что завтра Запорожье будет их. Но это мы в принципе слышим еще от 24 февраля. Да, наблюдаем, что выводят военный контингент в массе своей. Будем наблюдать, что будет происходить дальше», – добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что практически половина территории Донецкой области находится под контролем вооруженных сил Украины, однако, ситуация на линии фронта все еще остается сложной. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ уже достигли своих целей на Донбассе – эксперты

Украинские военные затормозили и ослабили россиян.

Украинским военным дан приказ выходить из Северодонецка

ВСУ отходят на более прочные защитные редуты.

Тиммерманс: Это большая угроза, чем война в Украине

Франс Тиммерманс высказался о проблемах больших масштабов.

ВСУ рассказали, что сейчас творится в Мариуполе: печальный доклад

Стало известно о том, что российские оккупанты ведут свою политику в том городе, от которого уже мало чего осталось. Однако они решились устроить своеобразную «перепись населения» и, более того, не собираются останавливаться на данной инициативе.

Эксперт назвал возможную цель для ракетных ударов в Крыму: это не мост

Решение по данному вопросу будет принимать украинский Генштаб

“Мы ничего не оставим”: члены НВФ угрожают сделать второй Мариуполь

Члены НВФ были поражены точностью и быстротой ответов ВСУ на обстрелы из Донецка