Война в Украине: оккупанты наступают на Лисичанск

Генеральный штаб опубликовал обновленную информацию по поводу вторжения сил противника.

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Российская армия продолжает попытки полностью завладеть Северодонецком, а также выйти на рубежи Лисичанска. Такую информацию опубликовали в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе отмечают, что ВСУ остановили наступательные действия врага в районе Боровского, в направлении Северодонецка, пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление украинских военных.

В Лисичанске оккупанты наступали в районе Мирной Долины, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении противник обороняется и наносит авиационных ударов по позициям наших украинских в Белой Кринице. Украинская авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага в ответ.

Оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск. В тоже время украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается.

Ранее мы сообщали, что в ОПУ озвучили “очень хорошие новости” для Украины.