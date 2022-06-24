Общество

В Кабмине раскрыли, насколько тепло будет в квартирах украинцев этой зимой: подробности

Подача тепла в квартиры украинцев будет осуществляться в этом году так, чтобы температура не поднималась выше 18-20 градусов. Минимум будет 16 градусов.

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Об этом сообщил министр муниципального и территориального развития Украины Алексей Чернышев в своем «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

«Мы считаем, что оптимальная температура в доме должна быть в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономически развитых странах развитой Европы», — пишет он.

Он также добавил, что главное — «гарантировать непрерывность подачи тепла». По его словам, “понятно, что эта зима будет крайне сложной”.

Чернышев считает, что отопительный сезон начнется вовремя, потому что у нас есть все предпосылки. Министр также заявил, что тарифы на отопление не изменятся. Однако пока неизвестно, можно ли то же самое сказать о следующем годе.

Напомним, ВСУ рассказали, что сейчас творится в Мариуполе: печальный доклад.

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