Общество

В Белом доме рассказали, как помогают Украине победить

США привержены победе Украины над Россией

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Америка продолжат поддерживать Украину, и будет в дальнейшем передавать артиллерийские системы залпового огня. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби, передает УРА-Информ.

«Мы будем помогать украинцам, чем сможем, и как можно быстрее. Вооружение поступает с рекордной скоростью, какой я никогда не видел. Поставки осуществляются буквально каждый день. И не только из США, хотя мы являемся крупнейшим донором. Более 40 других стран также в той или иной форме вносят свой вклад в обеспечение безопасности», – отметил Кирби.

Украина, как отметил Кирби, самостоятельно определяет, какие именно операции она будет проводить с использованием американского оружия.

«Мы хотим, чтобы Украина преуспела на поле боя, и хотим, чтобы они преуспели за столом переговоров, если до этого дойдет. Сейчас, очевидно, мы не находимся на этой стадии», добавил он.

Ранее сообщалось, что в Парламентской Асамлблее совета Европы приняли резолюцию, а также назвали виновного в крушении рейса МН17. Это Россия.

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