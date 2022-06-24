Общество

Украинским военным дан приказ выходить из Северодонецка

ВСУ отходят на более прочные защитные редуты.

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ВСУ отходят на более прочные защитные редуты.Украинским военным дали приказ выходить из Северодонецка. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что такое решение уже принято. Гайдай также добавил, что ВСУ отходят на из города на новые, более укрепленные позиции, пишет УРА-Информ.

“Они уже получили команду отходить на новые позиции, оттуда нормально вести боевые действия и наносить поражение врагу”, – добавил Гайдай.

Также, по его словам, оккупанты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат.

Гайдай также отметил, что противник приближается к Лесичанску из Тошковки-Золотого. В окрестностях уже заходили вражеские ДРГ, атаки вглубь города были отбиты.

Ранее мы сообщали, что оккупанты наступают на Лисичанск.

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