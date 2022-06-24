Общество

Тиммерманс: Это большая угроза, чем война в Украине

Франс Тиммерманс высказался о проблемах больших масштабов.

Время чтения: 53 Секунд

Доставка зерна и кукурузы из Украины и России в Африку и Ближний Восток невозможна. Вот почему мы должны сосредоточить наши усилия там. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

“У нас очень сложная ситуация из-за войны в Украине. Война представляет огромную угрозу продовольственной безопасности в некоторых частях Африки и Ближнего Востока. Но использовать эти проблемы в качестве причины для отказа от программы «От поля к столу» было бы убийством для нашего здоровья и жизнеспособности сельскохозяйственного сектора — по очень краткосрочным причинам”, – сказал Франс Тиммерманс, пишет УРА-Информ со ссылкой на Onet.

“Это большая угроза нашей долгосрочной продовольственной безопасности, чем конфликт в Украине – 75 проценто. продовольственных культур в мире зависит от того, будут ли растения опыляться животными. В Европе годовой объем сельскохозяйственного производства в размере 5 миллиардов евро напрямую зависит от опыления животными”, – заявил Тиммерманс.

Проблема в логистике – невозможно доставить зерно и кукурузу из Украины и России в Африку и на Ближний Восток. Вот почему мы должны сосредоточить наши усилия там, такое мнение он выразил.

Ранее эксперты предложили простой способ проверить свое здоровье.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ уже достигли своих целей на Донбассе – эксперты

Украинские военные затормозили и ослабили россиян.

Украинским военным дан приказ выходить из Северодонецка

ВСУ отходят на более прочные защитные редуты.

ВСУ рассказали, что сейчас творится в Мариуполе: печальный доклад

Стало известно о том, что российские оккупанты ведут свою политику в том городе, от которого уже мало чего осталось. Однако они решились устроить своеобразную «перепись населения» и, более того, не собираются останавливаться на данной инициативе.

Эксперт назвал возможную цель для ракетных ударов в Крыму: это не мост

Решение по данному вопросу будет принимать украинский Генштаб

“Мы ничего не оставим”: члены НВФ угрожают сделать второй Мариуполь

Члены НВФ были поражены точностью и быстротой ответов ВСУ на обстрелы из Донецка

“Может закончиться в ближайшее время”: в ОПУ озвучили радужный прогноз

Єто будет война «на истощение ресурсов» сторон конфликта