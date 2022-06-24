Тиммерманс: Это большая угроза, чем война в Украине

Франс Тиммерманс высказался о проблемах больших масштабов.

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Доставка зерна и кукурузы из Украины и России в Африку и Ближний Восток невозможна. Вот почему мы должны сосредоточить наши усилия там. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

“У нас очень сложная ситуация из-за войны в Украине. Война представляет огромную угрозу продовольственной безопасности в некоторых частях Африки и Ближнего Востока. Но использовать эти проблемы в качестве причины для отказа от программы «От поля к столу» было бы убийством для нашего здоровья и жизнеспособности сельскохозяйственного сектора — по очень краткосрочным причинам”, – сказал Франс Тиммерманс, пишет УРА-Информ со ссылкой на Onet.

“Это большая угроза нашей долгосрочной продовольственной безопасности, чем конфликт в Украине – 75 проценто. продовольственных культур в мире зависит от того, будут ли растения опыляться животными. В Европе годовой объем сельскохозяйственного производства в размере 5 миллиардов евро напрямую зависит от опыления животными”, – заявил Тиммерманс.

Проблема в логистике – невозможно доставить зерно и кукурузу из Украины и России в Африку и на Ближний Восток. Вот почему мы должны сосредоточить наши усилия там, такое мнение он выразил.

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