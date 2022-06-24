Россия вновь “кинула” членов НВФ ОРДЛО: что на этот раз

Часть из них не числится ни за каким подразделением
Члены незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» выяснили, что часть из них не закреплена ни за каким подразделением. Соответственно, боевики не могут рассчитывать на какие-то выплаты от РФ. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает УРА-Информ.
«В дырляндии в шоке, поскольку их нет. „Родина“ снова бросила», – отмечает Штефан.
В свою очередь, ополченцы бьються в истерике.
«Здесь, оказывается, ж*па полная! Оказывается, я и часть пацанов вообще не в штате. Никаких денежных довольствий и компенсаций за ранение или смерть. Я в шоке… Последнее место службы — „ДНР“, сотая бригада, 109 батальон, командир второй роты — которого нет, в природе не существует», – ужасается член НВФ.
Ранее сообщалось, что Америка продолжат поддерживать Украину, и будет в дальнейшем передавать артиллерийские системы залпового огня.
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