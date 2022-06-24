Общество

Россия вновь “кинула” членов НВФ ОРДЛО: что на этот раз

Часть из них не числится ни за каким подразделением

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Члены незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» выяснили, что часть из них не закреплена ни за каким подразделением. Соответственно, боевики не могут рассчитывать на какие-то выплаты от РФ. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает УРА-Информ.

«В дырляндии в шоке, поскольку их нет. „Родина“ снова бросила», – отмечает Штефан.

В свою очередь, ополченцы бьються в истерике.

«Здесь, оказывается, ж*па полная! Оказывается, я и часть пацанов вообще не в штате. Никаких денежных довольствий и компенсаций за ранение или смерть. Я в шоке… Последнее место службы — „ДНР“, сотая бригада, 109 батальон, командир второй роты — которого нет, в природе не существует», – ужасается член НВФ.

Ранее сообщалось, что Америка продолжат поддерживать Украину, и будет в дальнейшем передавать артиллерийские системы залпового огня.

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