На Донбассе оккупанты с зенитного комплекса обстреляли сами себя (ВИДЕО)

Нетипичная ситуация произошла вблизи оккупированного Алчевска.

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Российская армия продолжает использовать старое вооружения из-за того, что украинские военные уже уничтожили большое количество современной техники. Это может привести к большим неприятностям для россиян.

Скорее всего, именно такой случай произошел сегодня возле оккупированного Алчевска. Там россияне из зенитного комплекса работали по украинской авиации, но что-то пошло не так, пишет УРА-Информ.

Любителями поснимать видосики военных действий была снята внештатная работа одной из зенитных ракет во время отражения атаки на Алчевск. Получилось, что “защитники неба” поразили сами себя. Видео является действительно эпическим. Почему точно произошел такой эпизод неизвестно, но вполне возможно, что техника у россияне не самая лучшая.

В каком состоянии находятся россияне, которые поразили сами себя на данный момент неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в ОПУ озвучили “очень хорошие новости” для Украины.