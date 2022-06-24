“Мы ничего не оставим”: члены НВФ угрожают сделать второй Мариуполь

Члены НВФ были поражены точностью и быстротой ответов ВСУ на обстрелы из Донецка

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Жители взрывы российских складов с боеприпасами сильно напугали не только мирное население, но и самих «ополченцев» так называемого 1 АК. Об этом сообщил Телеграмм-канал «Вольнодумец», передает УРА-Информ.

«Это их очень напугало. Они предполагают, что ВСУ отвечают высокоточной контрбатарейной техникой, которую поставили американцы. Это заставляет россиян менять методику обстрелов, так как это не 2014 и не 2020-й годы! В Донецке поползли слухи, что якобы ВСУ собираются штурмовать Донецк и это их сильно напрягает. Два больших российских подразделения на выходных на своей технике снялись с мест дислокации в Донецке и выехали, скорее всего в РФ. Последнее место, где их зафиксировали — г. Снежное. Если бы НВФ готовились к отражению ВСУ, вряд ли бы они убрали из города порядка тысячи солдат?», – сказано в сообщении.

Боевики в случае, если ВСУ действительно войдут в Донецк планируют сделать следующее — «будет то же, что и с Мариуполем! Мы ничего не оставим !!!».

«Не исключено, что НВФ просто подорвут объекты инфраструктуры в городе, а в случае невозможности удержать город уничтожат его ракетами. Россиянам же не жалко украинских городов. Об этом нужно помнить жителям всех оккупированных россиянами городов и сел Украины. Что оставляют после себя российские войска, мир увидел на примере Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Мариуполя, Волновахи, Харькова, Бородянки и других разрушенных городов», – добавил “Вольнодумец”.

Ранее сообщалось, что внутренняя нестабильность в самой россии в ближайшее время может привести к окончанию войны против суверенной и независимой Украины.