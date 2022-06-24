“Может закончиться в ближайшее время”: в ОПУ озвучили радужный прогноз

Єто будет война «на истощение ресурсов» сторон конфликта

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Внутренняя нестабильность в самой россии в ближайшее время может привести к окончанию войны против суверенной и независимой Украины. Об этом в интервью изданию «Бабель» сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает УРА-Информ.

«Даже несмотря на разницу в концентрации ресурсов, в России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, ужасом и внутренними конфликтами. То есть, война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время», – отметил представитель ОПУ.

При єтом, вероятность затяжного военного конфликта остается реальной именно из-за количества воооружения у армии рашистов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на Донбассе взяли в плен несколько важных членов незаконных вооруженных формирований “ДНР”.