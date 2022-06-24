Крушение МН17: В ПАСЕ определили виновных спустя 8 лет

Суд, рассматривающий это дело, еще не выносил своего вердикта
В Парламентской Асамлблее совета Европы приняли резолюцию, а также назвали виновного в крушении рейса МН17. Это Россия. Об этом говорится в принятой сегодня резолюции ПАСЕ, передает УРА-Информ.
«Власти РФ распространяют дезинформацию, намеренно запутывая следствие. Факты указывают на то, что самолет рейса МН17 в 2014 году был сбит ракетой «Бук», – сказано в резолюции ПАСЕ.
При этом, суд, который рассматривает это дело, еще не выносил своего вердикта.
Ранее сообщалось, что жители взрывы российских складов с боеприпасами сильно напугали не только мирное население, но и самих «ополченцев» так называемого 1 АК.
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