«ЕС вместе с НАТО собирает коалицию для борьбы с Россией», – Лавров

Лавров обвинил Европу в русофобии

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Глава МИД россии обвинил страны Европы в русофобии, а также в подготовке к войне с Россией вместе с НАТО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лаврова.

«У нас мало иллюзий, что русофобская зависимость Евросоюза как-то рассосется или изменится в кратковременной и долгосрочной перспективе. Это путь, который европейцы выбрали и напоминающий, как в начале Второй мировой войны Гитлер под свои флаги собрал большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас так же ЕС вместе с НАТО собирают такую ​​же, но современную коалицию для борьбы, а по большому счету — войны, против российской федерации», – отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» выяснили, что часть из них не закреплена ни за каким подразделением. Соответственно, боевики не могут рассчитывать на какие-то выплаты от РФ.