Эксперт назвал возможную цель для ракетных ударов в Крыму: это не мост

Решение по данному вопросу будет принимать украинский Генштаб

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Украинская армия могла бы нанести удар не только по Крымскому мосту. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

Также ВСУ могут ударить по Севастопольской бухте, в которой располагаются корабли Черноморского флота оккупационных войск россии.

«Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов „Гарпун“ и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение — в Севастополе, либо на рейде, либо на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет „Калибр“ на борт и подводных лодок», сообщил Жданов.

Ранее сообщалось, что жители взрывы российских складов с боеприпасами сильно напугали не только мирное население, но и самих «ополченцев» так называемого 1 АК.